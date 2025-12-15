Тюменский прокурор запросил пожизненное заключение для тюменца, убившего мать и отца из-за своих долгов

Прокурор Тюменской области Александр Попов поддержал государственное обвинение по уголовному делу об убийстве супругов, фигурантом которого является их родной 35-летний сын, и попросил назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Рассмотрение уголовного дела в отношени тюменца проходит в Тюменском областном суде. Установлено, что в июле 2025 года подсудимый, имея долги перед банками, желая получить в наследство и реализовать недвижимость убил своих отца и мать.
Александр Попов:
…При определении вида и размера наказания прошу суд учесть особо дерзкий характер и исключительно высокую степень общественной опасности отнесенного к особо тяжкому преступления в отношении потерпевших, а также предшествующее этому и последующее поведение подсудимого. Подсудимый, имея реальную возможность законным путем признать себя банкротом, чтобы не выплачивать кредиты и займы, принял решение совершить убийство родителей ради наследства. Он на протяжении двух месяцев вынашивал план совершения преступления в отношении самых близких людей. Хладнокровно, бесчувственно нанес пожилому отцу множественные удары ножом в жизненно важные органы, затем своими руками задушил мать. Оба видели, что их лишает жизни собственный сын, которого они, как следует из показаний потерпевших в суде, очень любили. Это понимал и подсудимый, но не остановился - довел преступление до конца. Лишив жизни родных людей, достоверно зная, что их тела находятся в жарких помещениях и подвержены гниению, осознав содеянное, он ведет себя совершенно спокойно, приходит на работу, где как ни в чем не бывало общается с коллегами…
