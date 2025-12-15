Тюменский прокурор запросил пожизненное заключение для тюменца, убившего мать и отца из-за своих долгов

Фото прокуратуры ТО

Прокурор Тюменской области Александр Попов поддержал государственное обвинение по уголовному делу об убийстве супругов, фигурантом которого является их родной 35-летний сын, и попросил назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Рассмотрение уголовного дела в отношени тюменца проходит в Тюменском областном суде. Установлено, что в июле 2025 года подсудимый, имея долги перед банками, желая получить в наследство и реализовать недвижимость убил своих отца и мать.

Александр Попов: