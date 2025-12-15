90-летняя тюменка рассказала, как интернет помогает ей в жизни

90-летняя жительница Ялуторовска приняла участие в конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности "Спасибо интернету — 2025" и в эссе написала, как с помощью современных гаджетов облегчает себе жизнь.

Конкурс проводят "Ростелеком" и Социальный фонд России (СФР), в этом году в нем участвовали 5 675 пенсионеров и предпенсионеров из 79 регионов РФ. В числе победителей тюменцев нет, а вот среди самых возрастных есть жительница Ялуторовска Лидия Бурлакова. В свои 90 лет она активно пользуется интернетом. В эссе, представленном на конкурс, Лидия Ивановна рассказала, как освоение современных технологий, в частности компьютерной грамотности, позволяет пожилым и людям с инвалидностью преодолевать цифровой разрыв и значительно улучшать качество своей жизни:

В моей молодости мы и не слышали про интернет, компьютеры, сканеры или принтеры! А сейчас столько всего нового появилось, что голова кругом идет – не успеваешь понять, что, как и где использовать. Пришлось мне осваивать компьютер. Теперь вот могу и за коммуналку через телефон заплатить, и билеты на концерты, и на поезда покупаю через интернет.

Средний возраст конкурсантов этого года — 66 лет, большинство участников — женщины (88%), почти половина (46,3%) имеет высшее образование, более половины участников (59,1%) прошли курсы компьютерной грамотности, остальные освоили навыки самостоятельно.

Значительную часть конкурсантов составили жители средних и малых городов, а также сельских районов — на их долю пришлось 80% поданных работ. При этом 83,2% участников активно пользуются Госуслугами. Особого внимания заслуживает участие в конкурсе маломобильных граждан: 5% из них прошли дистанционное обучение при поддержке социальных работников.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком":

Наша компания стремится сделать цифровой мир доступным и для старшего поколения. Мы разработали и регулярно обновляем курс "Азбука интернета", чтобы помочь освоить компьютер и интернет. Подтверждением успешности наших усилий служит ежегодный конкурс "Спасибо интернету", который собирает тысячи участников со всей страны и доказывает, что возраст не ограничивает возможности в освоении цифровых технологий. Жители Тюменской области активно участвуют в конкурсе и часто занимают призовые мест.

В номинации "Самый активный регион" с 2016 года продолжает лидировать Татарстан (14–18% участников ежегодно). В число лидеров стабильно входят Московская и Оренбургская области. В 2025 году резкий рост активности был отмечен в Иркутской области, а Ульяновская область с 2017 года показывает устойчивый ежегодный рост числа участников конкурса.

В топ-10 ежегодного рейтинга активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста в 2025 году вошли:

Татарстан — 1 083 работы (19,09%);

Московская область — 988 работ (17,41%);

Иркутская область – 479 работ (8,44%);

Оренбургская область — 431 работа (7,6%);

Санкт-Петербург — 303 работы (5,34%);

Республика Крым — 203 работы (3,58%);

Кемеровская область — 142 работы (2,5%);

Красноярский край — 131 работа (2,31%);

Приморский край — 125 работ (2,2%);

Рязанская область — 110 работ (1,94%).

В номинацию "Мои интернет-достижения" традиционно подано наибольшее количество работ — 82,76%. Живой отклик вызвала номинация "80 лет Победы: живая память о героях", куда было подано 638 невероятно трогательных и человечных работ (11,26%).

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители "Ростелекома", Социального фонда России (СФР) и эксперты российской интернет-отрасли, назвала тройку победителей в каждой номинации, их три - "Мои интернет-достижения", "80 лет Победы: живая память о героях", "Я — интернет-звезда", "Моя общественная интернет-инициатива", сообщили в пресс-службе филиала Ростелекома в Тюменской и Курганской областях.