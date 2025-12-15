Мошенники убедили тюменца потратить 3,6 млн рублей на псевдоинвестиции

Более 32 млн рублей потеряли за прошлую неделю 70 жителей Тюменской области от действий телефонных и интернет-мошенников, больше всех пострадал житель Тюмени - он перевел незнакомцу 3,6 млн рублей.

По данным облпрокуратуры, неизвестный в одном из мессенджеров под предлогом получения прибыли от инвестиций убедил потерпевшего перевести с использованием криптокошелька 3,6 млн руб. Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.