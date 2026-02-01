Сбер за год помог 39 тыс. жителям УрФО и Башкирии урегулировать проблемы с выплатой кредитов

За 2025 год Сбербанк помог 39 тыс. жителям Уральского федерального округа и Башкирии регулировать проблемы с выплатой кредитов на общую сумму 33,5 млрд рублей.

Заемщикам, которые попали в сложную ситуацию, доступны как предусмотренные законодательством, так и банковские программы урегулирования задолженности. К механизмам поддержки, установленным законами, относятся кредитные и ипотечные каникулы. Такими способами в прошлом году воспользовались 5,1 тыс. жителей УрФО и Башкирии, которые урегулировали проблемные кредиты на 6,1 млрд рублей.

Помимо государственных программ, банк предлагает собственные решения для восстановления платежеспособности клиентов, в том числе:

· реструктуризацию по программам банка (временное снижение ежемесячного платежа),

· комплексное урегулирование (урегулирование долга по кредитам в Сбере и других банках),

· мировое соглашение (реструктуризация кредита для клиентов с длительной просроченной задолженностью без применения процедур принудительного взыскания).

Наиболее востребованным механизмом в УрФО и Башкирии стала реструктуризация. Ею воспользовались 31,2 тыс. человек, а объем урегулированной задолженности составил 23,6 млрд рублей.

По программе комплексного урегулирования 2,2 тыс. заемщиков провели сделки на 3,4 млрд рублей. Еще 538 клиентов заключили мировые соглашения на сумму 376 млн рублей по кредитам с длительной просроченной задолженностью. Эти инструменты позволили заемщикам стабилизировать финансовое положение и выстроить комфортный график дальнейших выплат.

Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта).

Сбер также информирует клиентов о государственной программе социальных контрактов, по которой они получают помощь в поиске работы или получении новой профессии. Доля клиентов Сбера в объеме всех зарегистрированных социальных контрактов по стране за прошлый год составляет 40%.

Кроме того, в экстренной ситуации заемщику могут предложить погашение задолженности за счет продажи предмета залога. Продавать залоговое имущество удобно на площадке Portal DA. В 2025 году по всей стране там было реализовано активов физлиц на 3,3 млрд рублей.

Сбер готов урегулировать трудные финансовые ситуации, даже если клиент начал процедуру банкротства: в прошлом году почти с 6 тыс. клиентов по всей России были заключены мировые соглашения и планы реструктуризации долгов.

Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: