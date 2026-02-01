Россельхознадзор заставил тюменскую птицефабрику уничтожить более 67 тонн продукции

Россельхознадзор привлёк птицефабрику "Куриное царство" (ГК "Черкизово") к административной отвественности за системные нарушения ветеринарных правил и технических регламентов и обязал уничтожить 67,6 тонны замороженных тушек кур из-за обнаруженной в них следов противопаразитарных препаратов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка прошла в январе 2026 года с использованием беспилотных летательных аппаратов, при ней было выявлены неработающий дезинфекционный барьер в цехе выращивания бройлеров (ванна была заполнена льдом), россыпи кормов возле бункеров, повреждённые сетки на окнах в корпусе №3, что создаёт угрозу проникновения дикой птицы и распространения инфекций. На площадках выращивания родительского стада отсутствовали дезинфекционные коврики для обработки обуви при входе в птицеводческие помещения. Все это могло негативно повлиять на биобезопасность продукции.

Ранее в партии замороженных тушек кур (3 сорта, общим весом 67,6 т) были обнаружены следы противопаразитарных препаратов — альбендазола сульфата и фенбендазола. Наличие этих веществ в пищевой продукции не допускается техническими регламентами Таможенного союза.

"По итогам предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Продукция, не соответствующая требованиям безопасности, изъята из оборота и уничтожена. Россельхознадзор выдал птицефабрике предписание об устранении нарушений", - указано в сообщении.

Информация о результатах проверки направлена замгубернатора Тюменской области для принятия мер в рамках контроля за продовольственной безопасностью региона.

Прицефабрика юридически находится в Голышмановском округе, до декабря 2024 года она была частью тюменской производственной площадки компании "РУСКОМ", после стала частью группы "Черкизово".