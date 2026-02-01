Предприниматель чуть не лишился груза на 14 млн рублей из-за 18 незадекларированных стиральных машин

В Курганской области при проверке фуры сотрудники Тюменской таможни обнаружили стиральные машины с признаками незаконного ввоза.

Большегруз вез из Казахстана в Тюмень для дальнейшей реализации 341 машинку для стирки общей стоимостью 14 млн рублей. Часть крупной партии – 18 единиц бытовой техники не были задекларированы на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Недекларирование небольшой части из крупной партии товаров – традиционная схема незаконного ввоза. После завершения проверки сотрудники таможни предложили владельцу техники задекларировать товар и уплатить таможенные платежи, отмечают в пресс-службе таможни.

"Незаконно ввезенную часть партии стиральных машин стоимостью 710 тысяч рублей получатель уже задекларировал. Сумма перечисленных в федеральный бюджет платежей составила 250 тысяч рублей", – уточнил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский.