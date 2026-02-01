Лицо как ключ: банки внедряют системы распознавания для защиты данных

Финансовые организации рассматривают биометрические технологии как ключевой элемент защиты пользовательских данных и упрощения клиентского опыта. Растет число операций с подтвержденной биометрией. Теперь с её помощью можно дополнительно защитить личный кабинет в онлайн-банке от несанкционированного доступа, подтверждать крупные операции, оплачивать проезд в метро и МЦК и многое другое. Алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски.

Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ:

Процесс сдачи биометрии займет всего 10 минут. В дальнейшем это позволит защитить средства от кражи без ведома клиентов практически в 100% случаях.

С помощью биометрии пользователи могут снять самостоятельную блокировку аккаунта. Например, в случае если назван код из смс мошенникам. Можно самостоятельно заблокировать свой онлайн кабинет по звонку в контакт-центр или в разделе "Безопасность" в приложении. В этом случае "сгорают" все старые коды доступа и завершаются все сессии – мошенников "выбрасывает" из онлайн-банка. Чтобы восстановить доступ к своему аккаунту и поставить новый код для входа, можно выбрать биометрию — и сделать всё в пару кликов.

Как показал опрос ВТБ, 93% россиян доверяют современным методам защиты банковских приложений. Почти 40% отметили, что хотели бы сами выбирать, каким способом подтверждать различные операции (вход, покупки, переводы), а еще 15% прямо указали, что хотят поставить подтверждение по биометрии. Это второй самый популярный способ после кодов из СМС.



Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1500 взрослых жителей крупных городов.