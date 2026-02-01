Бизнес осваивает рынок ценных бумаг при снижении ключевой ставки

На фоне прогнозов по дальнейшему снижению ключевой ставки представители бизнеса пересматривают способы управления своей ликвидностью.

В последние три года компании, которые размещали средства через простейшие инструменты, например, депозиты, зачастую оказывались в выигрыше по сравнению с теми, кто инвестировал в другие направления. По мере повышения ключевой ставки рос и процент по депозиту, принося доход организациям.

Однако сейчас, по словам управляющего директора департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Двоеглазова, ситуация меняется. И регулятор, и рыночные эксперты сходятся во мнении, что во второй половине года цикл снижения ключевой ставки может продолжиться. По прогнозам аналитиков, к концу года она может дойти до 12%, доходность по прежним традиционным инструментам неизбежно снизится.

Компании уже пересматривают тактику, проявляя интерес к операциям на фондовом рынке и сделкам с ценными бумагами. При этом изменение стратегии связано не только с ключевой ставкой, но и с развитием инфраструктуры финансового рынка.

Эксперт ВТБ подчеркнул большой потенциал развития брокерского обслуживания для юридических лиц примечательной статистикой:

При том, что почти каждый второй житель страны имеет открытый брокерский счет, на почти 4 млн юрлиц открыто всего 50 тысяч счетов.

Этот разрыв указывает на новый тренд 2026 года — постепенный переход бизнеса от консервативных способов размещения средств к биржевым инструментам.

