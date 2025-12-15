Марафон науки и фантастики решили провести в Тюмени

Фото ШПИ из Вк

Три дня мощных дискуссий, форсайтов и научного слэма обещают всем, кто решит стать участником бесплатного марафона науки и фантастики, который пройдет 19–21 декабря в Школе перспективных исследований ТюмГУ (SAS).

Марафон науки и фантастики — уникальный эксперимент, где наука встречается с воображением. Никаких скучных лекций. Ученые разберут, что работает прямо сейчас, фантасты покажут, к чему это ведет.

В экспертах марафона заявлены Иван Карпушкин из Технокультуролога, Дмитрий Мариничев - интернет-омбудсмен, представитель уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета, советник гендиректора АСИ, Наталья Луковникова - директор Информационно-аналитического форсайт-центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Евгений Фатеев - культуролог, писатель, продюсер, руководитель екатеринбургского отделения Русского художественного союза, Октавия Колотилина - инженер-эколог, писатель-фантаст, победительница Второй Литературной мастерской Сергея Лукъяненко, Валерия Слискова - заведующая Научным архивом Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭиА), историк науки, Максим Винарский - главный научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН, доктор биологических наук, Олег Кожин - писатель-фантаст.

Регистрация здесь.