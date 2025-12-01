В Тюменской области на 18% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

По итогам прошедшей 50 недели по совокупному населению Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 18%, а среди школьников  группе 7-14 лет, по отношению к 48 неделе, на 54,5%, что эксперты связывают с переводом на дистанционное обучение большинства школ региона, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

