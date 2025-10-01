"Бережливость — это не про экономию, а про умение объединять ресурсы"

Именно так считает наш эксперт Михаил Мельцер, председатель Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области. Он убежден, что грантовый конкурс "Бережное сознание" крайне важен, поскольку он продвигает культуру осознанного отношения к ресурсам.

Но что такое "ресурс"? По мнению Михаила, это понятие гораздо шире, чем просто деньги или материалы.

"Ресурс — это и человечность, эмоции, социальные связи, доверие. И именно этим нематериальным капиталом нужно распоряжаться особенно бережно".

Яркий пример такой философии — работа возглавляемого им Альянса. Раньше каждая из 160 организаций-участниц, планируя мероприятие, проходила один и тот же сложный путь в одиночку: поиск спонсоров, СМИ, техники. По сути, все заново "изобретали велосипед".

"Мы разорвали этот порочный круг, создав систему кооперации, — рассказывает Михаил. — Теперь организации объединяют свои активы: волонтеров, оборудование, контакты. Это и есть бережливость на практике: не создавать всё с нуля, а грамотно использовать уже существующие возможности друг друга для достижения общей цели".

Один из самых успешных кейсов такого подхода — масштабный "Фестиваль соседей", который не под силу организовать одной НКО.

"Мы действуем по принципу "с миру по нитке", — делится методикой Мельцер. — Каждая организация вносит свой небольшой вклад — ресурсы, усилия. В итоге же каждая получает колоссальную отдачу: трафик, внимание людей, СМИ и органов власти".

За 10 лет было проведено около 30 подобных фестивалей, что наглядно доказало эффективность модели.

"Наш девиз — "Один за всех и все за одного". Он как нельзя лучше отражает суть бережливого сознания: вместе мы достигаем большего, используя имеющиеся ресурсы с умом", — резюмирует эксперт.

Напоминаем, что интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".