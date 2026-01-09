Жителям Тюменской области напомнили, как избежать травм при катании на сноуборде

В Тюмени есть множество мест, где можно покататься на сноуборде. Управление МЧС по Тюменской области напоминает правила безопасности.

При катании на сноуборде необходимо использовать защитное снаряжение. Шлем защищает голову от ударов о твердые поверхности, очки — от яркого солнечного света, ветра и снега, перчатки — помогают сохранять руки теплыми и сухими.

Следует соблюдать принцип многослойности в одежде: первый слой — термобелье для отвода влаги, второй — согревающий (флисовая кофта), третий — куртка и штаны с защитой от влаги и ветра.

Хорошо использовать специальные сноубордические носки из синтетики или шерсти, которые отводят влагу и имеют уплотнения в зонах давления ботинка.

На склоне необходимо контролировать скорость и траекторию движения, выбирать скорость и стиль катания в соответствии с личными возможностями, рельефом, погодными условиями и плотностью потока на склоне.

Важно соблюдать дистанцию, избегать остановок в узких местах, за перегибами склонов и на участках с ограниченной видимостью. В случае падения в подобной зоне необходимо покинуть ее незамедлительно.

Подниматься пешком по склону разрешается исключительно по его краю.

В экстренных ситуациях каждый участник катания обязан оказать посильную помощь пострадавшему и незамедлительно проинформировать службу спасения. Место происшествия нужно обозначить, чтобы предупредить об опасности других катающихся. Например, поставить скрещенные палки или лыжи, чтобы издалека предупредить спускающихся сверху. Участники и свидетели инцидента должны обменяться необходимыми контактами друг с другом, - сообщает Тюменская линия.