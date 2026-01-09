Горячие источники с детьми: когда можно ехать без вреда для здоровья

Педиатр Никита Борисенков рассказал, когда можно брать ребенка с собой на горячие источники и не навредить его здоровью.

По словам врача, дети до года – под строгим запретом. Их организм еще не умеет правильно реагировать на перегрев: "У младенцев система терморегуляции работает очень нестабильно. Они быстро перегреваются и практически не умеют эффективно охлаждаться. Сердце и сосуды могут просто не справиться. Риски теплового удара, обезвоживания и даже потери сознания здесь слишком высоки, чтобы экспериментировать".

Возраст от одного до трех лет, отмечает специалист, тоже нельзя считать безопасным.

– Я понимаю родителей: хочется поехать всей семьей, никого не оставлять. Но в 1-3 года нагрузка все еще чрезмерная. Даже если ребенок выглядит крепким и активным, это не показатель готовности организма. Максимум, что можно рассматривать, – теплый детский бассейн, если он действительно не горячий, – отмечает врач.

Минимальным допустимым возрастом для посещения горячих источников педиатр называет 4-5 лет, и то с серьезными оговорками: "Это стартовый рубеж – не рекомендация "можно всем", а минимально допустимая граница для полностью здорового ребенка, без хронических диагнозов и только при строгом соблюдении всех правил".

Дети школьного возраста, как правило, переносят процедуру легче, но, по словам врача, это не повод расслабляться: "Даже в семь, восемь или десять лет ребенок не должен находиться в горячей воде без постоянного контроля взрослого".

Отдельное внимание Никита Борисенков уделяет температуре воды. Именно она чаще всего становится причиной проблем. Для ребенка безопасной считается температура 37-38 градусов. Все, что выше 39 – это уже зона риска. 40 градусов – однозначное "нет", даже если взрослым кажется, что это терпимо.

Даже при подходящем возрасте и температуре есть ситуации, когда источники должны остаться под запретом: "Любые признаки простуды, повышенная температура, проблемы с пищеварением, кожные высыпания, хронические заболевания сердца, нервной системы, почек, эндокринные нарушения – все это повод отказаться от купания".

Если у ребенка есть хоть какой-то хронический диагноз в анамнезе, родителям обязательно нужно обсудить поездку с лечащим врачом. Универсального разрешения здесь не существует.

Собираясь на источники, родителям стоит заранее настроиться не только на отдых, но и на повышенную внимательность. Врач подчеркивает: термометр, питьевая вода и возможность быстро переодеть ребенка в сухую теплую одежду – это не мелочи, а базовая безопасность, - сообщает Мегатюмень.