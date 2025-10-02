Осознанное общество: новая бережливость как вызов для государства

Проекты по развитию бережливости — это не просто про экономию ресурсов. Это инвестиции в будущее. Преобразования в стране начинаются с изменений в сознании детей, которые, взрослея, формируют новое общество.

А каков главный показатель успеха этих проектов через несколько лет? Сергей Старовойтов, политолог, политтехнолог, основатель и генеральный директор Федеральной экспертной сети Клуб Регионов в беседе с журналистом интернет-издания NewsProm.Ru высказал по этому поводу интересую точку зрения: главным результатом станет появление нового типа гражданина — более ответственного и рефлексирующего. Такой человек будет постоянно задавать себе вопросы: Не расточителен ли я в своих повседневных привычках? Что я на самом деле сберегаю и что для меня является истинной ценностью? Как мои действия соотносятся с этими ценностями? Если я ценю природу, как я с ней взаимодействую? Если я ценю человеческие отношения, что я делаю для их сохранения?

Однако у этого позитивного сценария есть и обратная сторона — вызов для политической системы - уверен Старовойтов.

"С осознанным гражданином, чьи базовые потребности удовлетворены, выстраивать диалог гораздо сложнее, чем с человеком, озабоченным лишь выживанием. Это создает определенные риски в управлении. Воспитывая ответственного гражданина, мы должны параллельно формировать и столь же ответственные институты власти. Нам нужны чиновники, депутаты, губернаторы и предприниматели, которые будут соответствовать уровню запросов общества",- считает политолог.

Он думает, что необходимо избежать дисбаланса: "Если мы вырастим зрелое, мыслящее общество, а государственный аппарат и бизнес не успеют за этим развитием, неминуемы социальные и политические конфликты. Общественные ожидания будут опережать возможности системы".

Как известно, приучить людей к хорошему легко, а вот отобрать назад — крайне сложно. Именно поэтому главный риск — не суметь обеспечить гармоничное развитие всех сфер. Власть должна успевать за теми потребностями, которые она же помогает формировать: вовремя реагировать информационно, делать взвешенные политические заявления и реализовывать конкретные решения.

Ведь если новые, более высокие стандарты жизни внедрены, соблюдать их придется уже всем без исключения.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".