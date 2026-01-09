Цифровизация и роботизация становятся ключевыми трендами на тюменских предприятиях

Проект цифровой буровой тюменского предприятия прошел успешные испытания на нефтяных месторождениях Ямала. К его созданию тюменская компания шла два года. Цифровой продукт предназначен для автоматизации процессов бурения нефтегазовых скважин, повышения эффективности и безопасности работ.

- Идея появилась в головной компании "Кенера", но до воплощения в жизнь ее довело наше подразделение, - говорит руководитель "Кенера-Софт" Сергей Помешкин. - В перспективе цель не только автоматизация, но и роботизация процессов. Над проектом работала группа наших сотрудников числом более 10 человек, но, поскольку мы считаем это направление ключевым, в дальнейшем планируем пополнить штат до 50 человек. Это не только программисты, но и инженеры, которые будут сопровождать проект на месторождениях.

- Мы становимся свидетелями очередной научно-технической революции, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. - Это видно на примере ряда тюменских предприятий, которые активно занимаются роботизацией производства и создают свои собственные программные продукты. Огромные перспективы использования ИИ в нефтедобыче и нефтесервисе, где искусственный интеллект выступает ключевым звеном в моделировании нефтяных пластов и проектировании инженерных систем.

Следующий шаг – создание индустриальных, промышленных приложений. И поскольку стоимость внедрения ИИ постепенно снижается, уверен, большинство предприятий придут в самом ближайшем будущем к его использованию.

