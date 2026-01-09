Возвращение в рабочий ритм: тюменские психологи дали советы после праздников

Тюменские специалисты поделились практическими рекомендациями, которые помогут сделать переход от праздника к будням максимально комфортным.

Психолог АНО "Центр социальной реабилитации „Тюменский“" Надежда Кулева отмечает: Если домашний отдых и семейные заботы утомили, возвращение к рабочим задачам может восприниматься как долгожданная перемена. Но если за время праздников вы полностью погрузились в отпускное настроение, потребуется особая подготовка.

"Если вы употребляете алкоголь, стоит воздержаться от него за несколько дней до выхода на работу, — предупреждает Надежда Кулева. — Алкоголь — это депрессант, а не антидепрессант: после его приема дофаминовая система восстанавливается, и настроение будет сниженным".

Эксперт советует еще до окончания каникул закрыть все незавершенные дела, чтобы не столкнуться с лавиной задач в первый рабочий день. А сам этот день лучше наполнить приятными мелочами: надеть любимую одежду, приготовить вкусный перекус, запланировать что то радостное после работы — например, поход в кафе или прогулку по красивому маршруту.

Клинический психолог, гештальт консультант Александр Бунин объясняет: трудности с возвращением к работе часто вызваны психологическим синдромом отмены. Резкий переход от свободы и отдыха к строгому графику порождает чувство подавленности. К этому добавляются сбившиеся биоритмы и информационная перегрузка — ведь праздники оставляют массу ярких впечатлений, которые конкурируют с будничными заботами.

"Ослабление внутреннего драйва и желания работать после эмоционального подъема может стать серьезной проблемой, — говорит Александр Бунин. — Возникают сомнения в целесообразности ежедневных обязанностей".

Чтобы смягчить этот переход, психолог рекомендует за пару дней до работы постепенно вернуться к привычному режиму сна и питания. На рабочем месте стоит уделить время наведению порядка: избавиться от накопившегося мусора, разложить бумаги и канцелярию, добавить что то приятное — например, новое украшение или аксессуар.

Входить в рабочий темп лучше поэтапно: сначала просмотреть почту и зафиксировать ключевые задачи на ближайшие дни, затем составить четкий план. Первые задания стоит выбирать несложные, оставляя сложные дела на второй третий день.

Полезны и техники тайм менеджмента: ведение календаря и планировщика снимает напряжение от страха что то забыть, а отметки о выполненных делах дают чувство удовлетворения. Метод Pomodoro (25 минут работы и 5 минут отдыха) помогает сохранять продуктивность, а перерывы стоит наполнять сменой деятельности — например, легкой разминкой или короткой прогулкой, - сообщает Тюменская область сегодня.