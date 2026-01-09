Скандалы с отчуждением недвижимости по "схеме Долиной" встревожили и автомобилистов

Эксперты объяснили, могут ли мошенники массово внедрить "схему Долиной" при перепродаже подержанных машин и как не остаться и без денег, и без колес.

Для российского рынка подержанных авто сценарии, когда сделку с участием пожилого человека пытаются аннулировать, не новы. Однако, как отмечают специалисты, раньше такие инциденты чаще всего были следствием внутренних семейных неурядиц, а не спланированных атак извне.

Юристы успокаивают: превратить обман пенсионеров в "конвейер" на авторынке гораздо сложнее, чем в сфере недвижимости. Это связано с особенностями регистрации прав собственности на транспортные средства.

"Схемы с оспариванием сделок пожилыми людьми или их родственниками на рынке авто существуют давно, но они носят единичный, а не массовый характер именно по причине отсутствия регистрации права. Чаще это связано с семейными конфликтами, например, дети оспаривают продажу машины престарелым родителем. Массового переноса „схемы Долиной“ не произойдет, так как ее экономическая модель (повторяемый отъем дорогостоящего актива через суд) здесь не работает", — пояснил юрист Станислав Солнцев.

Тем не менее, риск нарваться на неприятности существует. В зоне особого внимания -автомобили, оформленные на пожилых родственников ради снижения транспортного налога. По статистике, в 9 из 10 случаев такие сделки являются фикцией: пенсионер лишь формальный владелец, а распоряжается машиной другой человек. Если налоговая или суд признают такую операцию "притворной", фактическому владельцу не только доначислят налоги, но и могут возникнуть проблемы с легитимностью самой продажи.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда покупка оборачивается судебными тяжбами и выплатой огромного кредита за изъятый автомобиль, эксперты рекомендуют соблюдать протокол безопасности: детализированный договор, в договоре купли-продажи должны быть указаны полные паспортные данные всех участников; акт приема-передачи - обязательное приложение, в котором фиксируется факт передачи ключей и денег, а также отсутствие взаимных претензий. Видеофиксация сегодня это один из самых эффективных способов защиты. На записи должно быть отчетливо видно лицо продавца. Важно, чтобы он на камеру подтвердил: суть сделки осознает, действует добровольно, претензий не имеет, - сообщает КП-Тюмень.