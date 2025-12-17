Тюменские коммунальщики получили "пятёрку" за первый снег

Глава Тюмени Максим Афанасьев в ходе прямой линии прокомментировал работу коммунальных служб после первого снегопада. Как подчеркнули в администрации Тюмени, ведущий эфира отметил, что на улицах города не было слякоти, а дороги и тротуары были оперативно очищены. По его словам, жители делились в соцсетях фотографиями чистых улиц и положительными отзывами.

Максим Афанасьев согласился с оценкой горожан и подчеркнул, что обратная связь — лучшая награда для коммунальщиков. "Я бы сказал, что это, как в спорте: первый снег на низком старте. Наши дорожники тоже соскучились, и первый спортивный зачет ими сдан успешно на 100 процентов", — отметил глава города.