Первый зимник Ямала открыт для движения

С 17 декабря на Ямале начал работу первый региональный зимник — автодорога Коротчаево – Красноселькуп.
Как сообщает ГИБДД Ямала, движение по трассе протяжённостью 133 километра разрешено для всех видов транспорта массой до 30 тонн.
На остальных зимниках региона — Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале — продолжаются работы по подготовке трасс. По ледовой переправе Салехард – Лабытнанги сейчас могут проезжать автомобили до 10 тонн.
Дорожные службы напоминают: открытие зимников зависит от погоды, выезд на закрытые трассы опасен. Перед поездкой рекомендуется проверить статус дороги на карте ЕКС ЯНАО и уточнить прогноз погоды.
