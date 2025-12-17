Первый зимник Ямала открыт для движения

18:09 17 декабря 2025
С 17 декабря на Ямале начал работу первый региональный зимник — автодорога Коротчаево – Красноселькуп.

Как сообщает ГИБДД Ямала, движение по трассе протяжённостью 133 километра разрешено для всех видов транспорта массой до 30 тонн.

На остальных зимниках региона — Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале — продолжаются работы по подготовке трасс. По ледовой переправе Салехард – Лабытнанги сейчас могут проезжать автомобили до 10 тонн.

Дорожные службы напоминают: открытие зимников зависит от погоды, выезд на закрытые трассы опасен. Перед поездкой рекомендуется проверить статус дороги на карте ЕКС ЯНАО и уточнить прогноз погоды.

Фото - ГИБДД ЯНАО

 

