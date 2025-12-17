Эксперт: Школа и семья должны вместе формировать у детей осознанное отношение к миру

Педагог, писатель и многодетная мама Наталья Цымбаленко в ходе беседы с журналистом интернет-издания NewsProm.Ru подняла вопрос о том, должна ли система образования стать основной площадкой для формирования у детей бережного сознания и культуры осознанного потребления. По ее мнению, эта задача лежит на совместных усилиях школы и семьи.

Пробел в системе образования

Цымбаленко отмечает, что сегодня эти навыки практически не формируются в детском саду и недостаточно развиваются в школе. Учебные заведения сосредоточены на "хард скиллах" (точных и гуманитарных науках), в то время как "вежливое, осознанное отношение к миру" явно остается на втором плане.

"Ты приходишь в вуз, обогащенный знаниями по алгебре, физике, истории, но переложить их на управление собой, людьми, на эффективное взаимодействие — не всегда можешь", — пояснила эксперт. Именно поэтому, по ее словам, так популярны курсы для взрослых по логике, тайм-менеджменту и самоорганизации, которые восполняют пробелы, не заполненные в детстве.

Школа — не "камера хранения"

Наталья Цымбаленко подчеркивает, что ответственность нельзя перекладывать только на систему образования. Критической проблемой она считает отношение некоторых родителей к школе как к "камере хранения": "сдал ребенка в первом классе, получил в 11-м". Родители часто не интересуются сутью образовательной программы, не взаимодействуют со школой и не оценивают, подходит ли их ребенку такой подход к обучению.

"Я за осознанное отношение родителей к учебе и формированию своего ребенка. Это ваш собственный "проект", если можно так выразиться. Вы принимаете в нем участие на всех этапах", — заявила Цымбаленко.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".