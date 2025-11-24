Эксперт назвал экологические привычки россиян будущего

Советник генерального директора Первого канала по искусственному интеллекту, вице-президент АКАР Алексей Парфун в интервью интернет-изданию NewsProm.Ru поделился прогнозом о том, какие экологические привычки могут прочно войти в повседневную жизнь россиян в ближайшие 10-15 лет.

По мнению эксперта, в первую очередь, массовой нормой станет сортировка мусора. Этот навык активно прививается с детства, и для подрастающего поколения он становится абсолютно естественным.

Еще одной важной тенденцией станет повышение потребительской ответственности. Речь идет о сдаче старых вещей на утилизацию, что, по словам Парфуна, является очевидной и необходимой практикой, которую нужно активно поощрять.

Третье направление — это бережное отношение к ресурсам, таким как электричество и вода.

Особое внимание эксперт уделил необходимости отказа от философии гиперпотребления, которая, по его словам, была привита западным маркетингом. Парфун считает погоню за постоянными обновлениями гардероба, гаджетов и других вещей большим злом. Он призвал искоренять культуру, в которой немодные, но еще функциональные вещи бездумно выбрасываются, нанося вред окружающей среде.

"Не нужно восемь вариантов верхней одежды, никому нет в этом необходимости", — отметил Алексей Парфун, подчеркнув важность воспитания бережливого отношения к конкретным вещам.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".