Эксперт: Бережливость — это не причуда, а необходимость для будущего планеты

Формирование культуры осознанного потребления и бережное отношение к ресурсам являются не просто трендом, а жизненной необходимостью. Такое мнение высказал член комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ, эколог и блогер Владимир Лифантьев.
Отвечая на вопрос интернет-издания NewsProm.Ru о важности бережливости для экологии, эксперт подчеркнул, что мы живем на единственной планете, и второй у нас не будет.
"Когда мы говорим о бережливости к ресурсам, к окружающей среде и в целом к природе, мы говорим только об одном — о том, что мы хотим сохранить эту планету хоть чуть-чуть подольше", — отметил Лифантьев.
Он убежден, что ответственное отношение к природе, вторичной переработке и гармоничному использованию ресурсов не должно восприниматься как некая "изысканная причуда". Это должно стать такой же прописной истиной, как мытье рук перед едой или закрытие окна в холодную погоду.
Эколог обратил внимание на межпоколенческую ответственность, лежащую на современном обществе. По его словам, в противном случае мы рискуем передать следующим поколениям планету в худшем состоянии, чем получили ее сами, тем самым ухудшив условия жизни для собственных детей и внуков.
"Просто потому, что по-другому мы, конечно, не сохраним эту планету", — резюмировал Владимир Лифантьев.
Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".
