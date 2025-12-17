Жителя Екатеринбурга отправили в колонию на 3 года за желание нажиться на фальшивых купюрах

Тобольский городской суд признал жителя Екатеринбурга Сулдуза Рахимова, гражданина РФ виновным в хранении, перевозке и сбыте фальшивых купюр, которые он пытался сбыть через ничего не подозревающих посредников в Свердловской и Тюменской областях.

Установлено, что с октября по декабрь 2023 года Рахимов приобрел в Москве у неустановленного лица около 563 поддельных 5-тысячных купюр. Для их сбыта нанял двух человек, которые должны были за фальшивую наличку скупать крупные партии мяса и рыбы у предпринимателей.

Так, в одном из магазинов Свердловской области покупатель Н., работавший у ИП, попытался рассчитаться поддельной купюрой. Продавец заподозрила фальшивку и вызвала полицию. Выяснилось, что ИП накануне получил 920 тысяч рублей за проданное мясо. Тобольскому предпринимателю за муксуна, омуля, стерлядь, щекура заплатили более 1,8 млн рублей этими же банкнотами. Об обмане он узнал, когда банкомат их не принял. Полиция задержала автомобиль с частью рыбной продукции, направлявшийся в Сургут, на сумму около 1,2 млн рублей, которая была возвращена потерпевшему. Ущерб предпринимателю Ш. составил почти 700 тыс. рублей.

В заседании подсудимый вину не признал, утверждая, что преступление совершили скупщики. Тем не менее суд назначил 3 года колонии общего режима и удовлетворил иски предпринимателей на возмещение ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, сообщили в пресс-службе судебной системы ТО.