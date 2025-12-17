Акция "Елка желаний" в Тюменской области охватила более 2,3 тысячи особых детей

Фото: Тюменский государственный медицинский университет

В Тюменской области продолжается благотворительная акция "Елка желаний", направленная на поддержку детей с инвалидностью и детей из социально уязвимых категорий. В этом году инициатива объединила 30 медицинских организаций, а также Тюменский государственный университет и страховую компанию.

Как рассказала председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты региона Джинна Лебедева, в этом году будут исполнены желания 2300 детей.

"Акция набирает обороты, и это результат общей работы и поддержки департамента здравоохранения Тюменской области", — подчеркнула она.

Как отметила Джинна Лебедева, круг участников и получателей помощи в 2025 году значительно расширился.

"Мы взяли открытки не только у Центра творчества детей-инвалидов, но и поможем Всероссийскому обществу слепых, Всероссийскому обществу глухих, организации "Особый ребенок". Увеличилось количество центров, которым мы будем помогать", — рассказала председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты.

В этом году под опекой организаторов акции находятся 52 ребенка общества слепых, в том числе 10 с абсолютной слепотой, дети общества глухих, а также 300 воспитанников центра "Особый ребенок" и 200 детей из центра реабилитации.

Сбор подарков продлится до 25 декабря, вручение начнется уже 20 декабря.

"Мой кабинет полон коробками и подарками. 20 декабря будем вручать подарки детям в обществе глухих, 24 декабря — в ВОС, а часть подарков передадим 5 января. После завершения акции активных участников планируем пригласить в Общественную палату для подведения итогов и благодарностей", — сообщила Джинна Лебедева.

Всего за годы работы Джинны Лебедевой в качестве председателя комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области в рамках акции были исполнены желания 5402 детей.