Тюменцам напомнили, в каких цветах встречать 2026 год

Новый 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади, тюменские стилисты рекомендуют в одежде, которая сочетает традиционные символы года и актуальные модные тренды.

Главными цветами года являются красный, оранжевый, золотой и желтый. Красный— ключевой цвет года. Символизирует энергию, страсть, удачу и защиту от негатива. Идеален в любых оттенках: от алого и винного до терракотового и кораллового. Оранжевый — еще один огненный цвет. Олицетворяет радость, оптимизм и тепло.

Подойдет как яркий мандариновый, так и более приглушенный персиковый или охра. Золотой и желтый — цвета солнца, богатства и успеха. Золотые аксессуары, вышивка или атласные ткани будут особенно уместны.

Дополнительными благоприятными оттенками является зеленый. Он символизирует рост, гармонию и жизненные силы и создает красивый контраст с красным.. Фиолетовый и пурпурный — ассоциируются с роскошью, мудростью и магией. Хорошо сочетаются с золотом.

Стоит обратить внимание на палитры, которые будут актуальны по версии модных домов. Яркие акценты: фуксия, электрический синий, сочный зеленый. Сложные оттенки: приглушенный бордовый, горчичный, болотный, темный шоколад. Металлики: не только золото, но и серебро, бронза, сталь, - сообщает Тюменская линия.