"Большая битва идей" пройдет для активной молодежи

22 декабря в мультицентре "Моя территория" пройдет неформальный творческий вечер "Большая битва идей", завершающий серию событий проекта "Лига креатива". Он объединит творческие коллективы и активную молодежь города. Гостей ждут свободная атмосфера, творческие импровизации, живые выступления и возможность познакомиться с участниками городского креативного сообщества.

Главным содержанием вечера станут авторские творческие выступления, музыкальные импровизации, визуальные сюжеты и мини-перформансы. Событие построено как иммерсивная постановка, где интерактивные элементы, музыка и визуальные образы соединятся в единое действие. Это будет открытое пространство для общения, вдохновения и творческих экспериментов.

Участники смогут по-новому взглянуть на ключевые идеи, раскрытые в ходе проекта: ценность семьи, единство, ответственность и силу совместного творчества.

— Мы хотим, чтобы финальное событие стало точкой соприкосновения всех, кто участвовал в проекте. Атмосфера творческого вечера позволяет почувствовать, что каждое действие, каждая история и каждый талант — часть большого общего движения. Когда люди собираются вместе, рождаются идеи, которые действительно могут менять город, — отметил Роман Дробунин, руководитель мультицентра "Моя территория".

Неформальный вечер завершает работу "Лиги креатива" — проекта, направленного на развитие креативного мышления, сотрудничества и создание социально-ориентированных творческих продуктов, - сообщает Мегатюмень.

18+