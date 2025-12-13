Предновогодние профилактические акции проводят в Тюменской области

Участникам дорожного движения в Тюменской области в преддверии новогодних каникул вручат более 30-ти тысяч карманных календарей с призывами к соблюдению правил дорожного движения в ходе социальной кампании "За безопасность!".

В акциях примут участие сотрудники Госавтоинспекции, общественность, Дед Мороз и Снегурочка. Призыв о снижении скорости направлен к водителям, следующим по региональным и федеральным автодорогам. В населенных пунктах автомобилистам рекомендуют пропускать пешеходов на "зебрах", а пешеходам обязательно убедиться в безопасности перед переходом улицы и использовать световозвращающие

приспособления, делающие людей заметными для водителей в темное время суток.

В этом году в Тюменской области произошло 2575 ДТП, в них погибли 162 человека, 3367 человек ранены, при этом зафиксировано небольшое снижение аварийности, по сравнению с минувшим годом, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.