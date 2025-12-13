В декабре агрономы советуют позаботиться о посеве петунии

Зимняя посадка позволит получить первые бутоны уже к началу мая. Именно ампельные и махровые сорта растут медленно, ну и если семена окажутся не всхожими, будет время повторно провести посадку. Как правильно провести посев петунии, рассказывают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

В зимний период достаточно короткий световой день. Используя фитолампы, ваши сеянцы будут выглядеть более здоровыми. Подсвечиваем примерно по 14-15 часов в сутки, высота лампы над всходами 20 см.

Емкости для посева должны иметь отверстия, предназначенные для оттока излишков жидкости. Грунт можно купить готовый. На поверхность почвы разложите слой снега и поверх насыпать семена петунии. На снегу мелкие семена петунии гораздо лучше виднее, это позволит вам избежать загущения. В первые дни полив осуществляем из пульвелизатора, чтобы не смыть семена. Для сохранения влажности, емкость накройте пленкой. Через 2-3 недели после посадки пленку полностью снимаем.

Оптимальная температура для прорастания петунии +23+25 градусов. В дальнейшем когда появятся ростки, температуру снижаем до +20 градусов.

Пикировку сеянцев в отдельные стаканчики проводим в фазе 3-4 настоящих листьев. Делаем углубление в почве, помещаем туда растение, при этом аккуратно расправляем корешки. Затем присыпаем землей и уплотняем ее так, чтобы она прилегала к корням, - сообщает КП-Тюмень.