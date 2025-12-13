Как сохранить бюджет в новогодние праздники, посоветовал эксперт

Грамотное планирование способно существенно снизить нагрузку на бюджет, сохранив при этом атмосферу праздника.

В преддверии новогодних трат соблюдаем правила, которые помогут сохранить ваш бюджет:

1. Составляйте списки.

– План и списки спасают нас от излишних трат, – напоминает экономист Алена Габудина. – Сразу скажу, что списки можно составить буквально на все: список людей, кому хотите подарить подарки; список подарков; меню и список продуктов.

2. Запланируйте бюджет на подарки, распишите сразу примерную сумму, которую готовы потратить на подарки вообще или каждому человеку в частности.

3. Не закупайте продукты с ограниченным сроком хранения большими объемами на все праздники. Поставки не прекращаются и в новогодние праздники, вы сможете купить все что угодно уже с 1 января. А закупленные впрок продукты имеют риск испортиться и отправиться в мусорку. И деньги, на них потраченные, тоже.

4. Сравнивайте цены. Декабрь — это один из самых "горячих" месяцев для продавцов, а значит, и желание получить больше прибыли при высоком спросе. Повышенные наценки не редкость в этот период — как в розничных магазинах, так и на маркетплейсах.

– Помните, что магазины тоже ждут декабрь и готовят различные маркетинговые методы для привлечения покупателей и увеличения продаж. Если вы знаете, что не сможете устоять перед атмосферой праздника в магазинах, то старайтесь ходить туда реже, - сообщает Тюменская область сегодня.