Выставка картин, созданных ИИ, откроется в Ишиме

23 декабря в мультицентре "Моя территория" откроется выставка цифровых работ "Творческий код". Экспозиция создана участниками творческой лаборатории "Воплощай" при помощи нейросетей. Гости познакомятся с авторскими визуальными образами, обсудят технологии генеративного искусства и пообщаться с создателями эскизов. Вход свободный.

Экспозицию составят 36 работ. Среди них — пейзажи, фантастические сцены, стилизованные портреты и экспериментальные композиции. Они созданы в смешанной технике: нейросеть генерировала базовый эскиз, который авторы затем дорабатывали графически — вручную или в цифровых редакторах. Такой подход позволил объединить творческое мышление с возможностями современных технологий, - сообщает Мой-портал.ру.

Организаторы отмечают, что выставка призвана показать: работа с искусственным интеллектом — не замена художнику, а новый инструмент, расширяющий пространство визуального эксперимента.

"Мы видим, как молодежь уверенно осваивает цифровое творчество. Нейросети позволяют ребятам реализовывать смелые идеи, находить собственный стиль и по-новому смотреть на визуальную культуру. Эта выставка — не просто набор картин, а результат поисков, вдохновения и проб. Мы хотим, чтобы гости убедились, насколько многогранным может быть союз человека и технологий", — отметил Роман Дробунин, руководитель мультицентра "Моя территория".

18+