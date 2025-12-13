В Тюмени выберут самую красивую Бабку-Ёжку

Конкурс среди Бабок-Ежек "Яга-Дива" пройдет в Тюмени на новогодних каникулах. Участницы продемонстрируют свои уникальные образы, остроумие и колдовские таланты, соревнуясь в дефиле на метлах и представлении своих "суперсил".

Показать свои таланты смогут участницы от 6 лет. Заявки принимаются до 24 декабря по ссылке. В заявке нужно будет рассказать о своей героине.

Сам конкурс красоты пройдет 6 января на площади 400-летия Тюмени у главной новогодней елки (ее откроют 27 декабря). Здесь же 10 января запланирован "Забег Снегурочек", заявки от которых принимают до 29 декабря.

Полную афишу новогодних праздников можно посмотреть на официальном сайте, - сообщает Вслух.ру.