Как интерьер влияет на стоимость аренды жилья, ответил эксперт

Риелторы и дизайнеры рассказали, как состояние квартиры влияет на ее цену, и как грамотные инвестиции в отделку могут повысить стоимость объекта.

По словам менеджера отдела аренды агентства недвижимости Юлии Задубняк, при сдаче квартиры в аренду есть определенная разница в цене между старым и новым ремонтом. Так, например, если взять однокомнатную квартиру в панельном доме в центре города, стоимость ее аренды с устаревшим ремонтом составляет 20-22 тысячи рублей, а с современным – 30 тысяч рублей.

По словам основателя студии премиального интерьерного дизайна Нины Соловьевой, "бабушкины" квартиры – это чаще всего видимые коммуникации, мрачные цвета и перенасыщение типовых и устаревших узоров. Сейчас же все хотят простора, света и ощущение чистоты. Крайне важно привести в порядок все коммуникации и подобрать цветовую гамму. Смелые сочетания подходят далеко не всем, поэтому фон лучше делать светлым, но не белым.

По словам Юлии Задубняк, при сдаче квартиры рекомендуется убрать лишние "шумы". Мебель должна быть современной и функциональной, а кухонный гарнитур – со встроенной бытовой техникой, - сообщает Тюменская область сегодня.