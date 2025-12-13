Выставку-настроение "Снежная – нежная сказка зимы" открыта в Заводоуковске

В Центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина Заводоуковска стремятся удивить своих читателей. Природа преображается: танцующие снежинки, узоры мороза на окнах, засыпанные снегом леса ждут своего чуда. Именно этому прекрасному времени посвящена выставка-настроение "Снежная – нежная сказка зимы", которая оформлена на абонементе библиотеки.

Здесь представлены произведения зарубежных и отечественных писателей о приключениях, случающихся именно зимой и в дни новогоднего веселья. Страницы этих книг хранят магию зимних вечеров, очарование падающего снега за окном, встречу неожиданных событий на улицах города, и непередаваемое ощущение тепла и покоя. Выставка продолжит свою работу до 31 декабря.

А еще недавно в библиотеке имени Тоболкина открылась выставка-портрет "Ретро-мистика: "Николай Гоголь и его волшебный мир".

Гоголя читают, любят и знают все поколения читателей - от мала до велика: с детства мы погружаемся в волшебный, чарующий мир "Вечеров на хуторе близ Диканьки", с замиранием сердца открываем для себя "Вия". Когда читаем "Ревизора", то нет такого образа в русской литературе, который имел бы столько сценаристских интерпретаций, как образ мастерского лгуна и выдумщика Хлестакова. Гоголя называли монахом, шутником, мистиком, подчеркивая, что в его творчестве переплелись фантастика и реальность, прекрасное и безобразное, трагичное и комическое.

По материалам Центральной библиотеки им. З.К. Тоболкина (г. Заводоуковск).

6+