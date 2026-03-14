Жители Тюмени жалуются на брошенные автомобили во дворах, которые простояли там всю зиму

Тюменцы сообщают о брошенных разукомплектованных автомобилях, оставленных во дворах и других местах. Судя по фотографиям на официальном портале “Тюмень - наш дом”, часть транспорта - “подснежники”: машины утонули в сугробах и мешали очистке снега.

Сигнализировали с улиц Мельникайте, Береговой, 50 лет Октября, Широтной, Пермякова, Ставропольской, Монтажников, Щербакова, Эрвье и других. Каждое обращение после модерации берется в работу. Появляется статус: готовится ответ, запланировано, проблема решена. Жители также могут поддержать чужие сообщения и оценить решение проблемы.

Чтобы оставить сообщение, нужно авторизоваться на официальном сайте https://dom.tyumen-city.ru/ через профиль на госуслугах или “ВКонтакте”. Указать адрес, приложить фото, выбрать, какие детали отсутствуют - колеса, фары, регистрационные номера, кузовные детали и др.

Также на портале в период вывоза снега и резкого потепления полезны другие категории: “Складирование снега”, “Сосульки на крыше”, “текущее содержание дорог и ремонт”, “Текущее содержание дворовой территории”, - сообщает Вслух.ру.