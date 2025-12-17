Что подарят на Новый год детям бойцов тюменские чиновники?

Заместители губернатора Тюменской области принимают участие в акции "Ёлка желаний" - шары-открытки с пожеланиями детей, чьи отцы погибли защищая интересы страны в СВО, они сняли в филиале фонда "Защитники Отечества".

Вице-губернатор Ольга Кузнечевских исполнит мечту шестилетней Теи о синтезаторе: "В этой семье есть еще один мечтатель. Разберемся. Будет подарок под Новый год".

Сергей Шустов сообщил, что десятилетняя Аделия мечтает о фигурных коньках - "Сделаем. Не проблема. Будут коньки".

Владимир Чейметов исполнит мечту о шведской стенке 4-летнего Димы - "Любит спорт. Это здорово! Будет стенка. И не только".

Алексею Райдеру достался сюрприз: "Евгений, 13 лет. Мечтает о подарке-сюрпризе. О сюрпризе мечтает каждый, с удовольствием воплощу в реальность".

Павел Перевалов исполнит мечту о волейбольном мяче 14-летней Карины: "Прекрасное желание. Обязательно будет исполнено и не только оно. Карина, с наступающим Новым годом!"

Руфат Биктимеров дарит синтезатор: "Елена, 11 лет. Любит музыку. Мечтает о синтезаторе. Любит музыку. Обязательно исполним мечту!"

"Ёлка желаний" - благотворительная акция, которая проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодёжи с 2018 года. В канун Нового года у каждого взрослого есть уникальный шанс стать волшебником для детей погибших участников СВО. Все желающие могут снять шары-открытки с елки в филиале фонда "Защитники Отечества", отмечают в информационном центре правительства ТО.