В Тюмени состоялось заседание совета Общественной палаты региона

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюмени 16 декабря состоялось заседание совета Общественной палаты Тюменской области. Участники рассмотрели вопросы, которые войдут в повестку очередного заседания палаты, запланированного на 23 декабря, а также обсудили старт процедуры формирования нового состава Общественной палаты пятого созыва в 2026 году.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что интерес к участию в работе Общественной палаты традиционно остается высоким. По его словам, уже сейчас в аппарат поступают обращения от граждан и общественных организаций.

"Мы видим живой отклик. К нам обращаются люди с опытом общественной деятельности, которые готовы включаться в работу и брать на себя ответственность", - подчеркнул Геннадий Чеботарев.

Отдельное внимание участники заседания уделили процедуре формирования нового состава палаты. Было отмечено, что документы от кандидатов планируется принимать по трем спискам - от региональных отделений общероссийских общественных организаций, от общественных объединений, зарегистрированных в Тюменской области, а также от местных общественных организаций.

"Процедура стартует в декабре и продлится до середины января. Все этапы будут проходить в строгом соответствии с действующими нормативными документами", - пояснил руководитель аппарата Общественной палаты Артур Юрьев.

Члены совета поддержали инициативу проведения в Тюменской области регионального общественно-молодежного форума, посвященного вопросам обороны и безопасности. По словам участников обсуждения, форум станет площадкой для объединения молодежи, ветеранов и экспертов, а также для развития наставничества и патриотического воспитания.

Кроме того, на заседании обсудили участие членов Общественной палаты в акции "Елка желаний" и вопросы награждения наиболее активных членов палаты.

По итогам заседания предложения и решения совета рекомендованы для включения в повестку декабрьского заседания Общественной палаты Тюменской области.