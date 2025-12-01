Трассу Тюмень-Омск перекрыли из-за столкновения четырех фур и легкового авто

Фото прокуратуры ТО

Легковой Ford выехал на встречу большегрузу DAF, который после удара отбросило на КамАЗ и два автомобиля Volvo, в результате водитель DAF - гражданин Казахстана погиб, двое водителей, в том числе Ford, в больнице, сообщили в ГАИ ТО.

Массовое дорожно-транспортное произошло на 335-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском округе в 17.20.

Ранее сообщалось, что движение по федеральной трассе полностью закрыто из-за столкновения двух фур, сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд через деревню Тушнолобово, они регулируют движением вручную.

Прокуратура Абатского округа организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.