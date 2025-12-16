Пожар в здании автосервиса ликвидировали в Тюмени

Пожар на втором этаже двухэтажного здания в Тюмени на улице 30 лет Победы, 105А произошел утром 16 декабря, возгорание в лакокрасочной камере ликвидировано на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте вызова работали 8 единиц техники и 23 сотрудника областного главка МЧС России. Причина происшествия устанавливается, пишет ГУ МЧС по ТО.