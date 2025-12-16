Пожар в здании автосервиса ликвидировали в Тюмени

14:00 16 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Пожар на втором этаже двухэтажного здания в Тюмени на улице 30 лет Победы, 105А произошел  утром 16 декабря, возгорание в лакокрасочной камере ликвидировано на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте вызова работали 8 единиц техники и 23 сотрудника областного главка МЧС России. Причина происшествия устанавливается, пишет ГУ МЧС по ТО.

Теги: пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025