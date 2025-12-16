Молочная продукция "Золотых лугов" отмечена региональным конкурсом качества

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Продукция компании "Золотые луга" стала лауреатом конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области". Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Зале заседаний Департамента здравоохранения Тюменской области.

По итогам конкурсного отбора лауреатами были признаны продукты, выпускаемые на производственных площадках компании. В их числе: молоко пастеризованное жирностью 3,2%, молоко ультрапастеризованное жирностью 3,2%, кефир 1%, сметана 20%, йогурт с клубничным наполнителем торговой марки "Золотые луга", а также ацидофилин с сахаром оздоровительной линейки кисломолочных напитков "Живи ЗдорОво".

Признание в конкурсе даёт компании право использовать официальный знак качества "Лучшие товары и услуги Тюменской области" для маркировки своей продукции. Оценка конкурсных образцов проводилась региональной комиссией по качеству, в состав которой вошли руководители и ведущие специалисты профильных министерств и ведомств, а также представители общественных организаций Тюменской области.

В ходе экспертизы продукцию и услуги конкурсантов оценивали по ряду критериев, включая качество и потребительские свойства, корректность и полноту маркировки, достоверность информации для потребителей, а также конкурентоспособность на рынке.

"Для нас участие в конкурсе – это прежде всего независимая профессиональная оценка продукции. Статус лауреата подтверждает, что выбранные нами подходы к производству, контролю качества и работе с потребителем соответствуют высоким региональным стандартам и ожиданиям жителей", – прокомментировала директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

Отметим, отбор в конкурсе в 2025 году был масштабным. Всего поступило 243 заявки от 118 предприятий Тюменской области, а также из ХМАО-Югры и ЯНАО, что подчёркивает высокий уровень конкуренции и требований к качеству представляемой продукции.