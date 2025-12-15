В Тюменской области подвели итоги конкурса "Физкультура, спорт и совершенство"

Подведены итоги областного заочного конкурса "Физкультура, спорт и совершенство", который проходил с 5 ноября по 15 декабря 2025 года.

В конкурсе приняли участие 34 специалиста из 19 учреждений сферы физической культуры и спорта Тюмени, Тобольска, Ишима, Абатского, Викуловского, Исетского, Заводоуковского, Казанского, Тюменского и Ярковского муниципальных округов.

По итогам оценки представленных материалов конкурсная комиссия определила лучших в следующих номинациях:

"Физкультура для всех"

1 место - Сокор Наталья Александровна, инструктор по спорту МАУ ДО "Спортивная школа "Молодость" (Тобольск)

2 место - Максимович Ирина Петровна, инструктор по спорту МАУ ДО Спортивная школа № 2 Тюменского муниципального района

3 место - Седых Алла Владимировна, инструктор по спорту МАУ ДО Детско-юношеский центр "Вероника" города Тюмени

"Массовость"

1 место - Лиханов Никита Сергеевич, тренер-преподаватель ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер"

2 место - Проколов Павел Вячеславович, тренер-преподаватель МАУ ДО "Спортивная школа Казанского района имени ГР Раизова Ж.Н."

3 место - Мартьянов Виталий Витальевич, педагог дополнительного образования МАУ ДО Детско-юношеский центр "Фортуна" города Тюмени

"Мастерство"

1 место - Гулак Алексей Витальевич, тренер-преподаватель МАУ ДО Спортивная школа № 1 города Тюмени

2 место - Черепанова Анна Сергеевна, тренер-преподаватель МАУ ДО "Спортивная школа № 2" города Тобольска

3 место - Цветкова Наталья Борисовна, тренер-преподаватель МАУ ДО "Спортивная школа № 1" города Тобольска

"Совершенство"

1 место - Аксенов Евгений Николаевич, тренер-преподаватель МАУ ДО Спортивная школа № 2 города Тюмени

2 место - Кутовая Елена Дмитриевна, тренер-преподаватель МАУ ДО "Спортивная школа № 2" города Тобольска

3 место - Молодкин Александр Георгиевич, тренер-преподаватель МАУ ДО Спортивная школа № 1 города Тюмени

Дополнительная номинация "Путь к совершенству"

Победитель - Мочалов Александр Валентинович, старший тренер-преподаватель ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер"

Победитель - Исупов Дмитрий Леонидович, тренер-преподаватель МАУ ДО Спортивная школа Тюменского муниципального района

Информация об итогах конкурса размещена на сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2025).