В Тюменской области подвели итоги конкурса "Физкультура, спорт и совершенство"

Подведены итоги областного заочного конкурса "Физкультура, спорт и совершенство", который проходил с 5 ноября по 15 декабря 2025 года.
В конкурсе приняли участие 34 специалиста из 19 учреждений сферы физической культуры и спорта Тюмени, Тобольска, Ишима, Абатского, Викуловского, Исетского, Заводоуковского, Казанского, Тюменского и Ярковского муниципальных округов.
По итогам оценки представленных материалов конкурсная комиссия определила лучших в следующих номинациях:
"Физкультура для всех"
1 место - Сокор Наталья Александровна, инструктор по спорту МАУ ДО "Спортивная школа "Молодость" (Тобольск)
2 место - Максимович Ирина Петровна, инструктор по спорту МАУ ДО Спортивная школа № 2 Тюменского муниципального района
3 место - Седых Алла Владимировна, инструктор по спорту МАУ ДО Детско-юношеский центр "Вероника" города Тюмени
"Массовость"
1 место - Лиханов Никита Сергеевич, тренер-преподаватель ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер"
2 место - Проколов Павел Вячеславович, тренер-преподаватель МАУ ДО "Спортивная школа Казанского района имени ГР Раизова Ж.Н."
3 место - Мартьянов Виталий Витальевич, педагог дополнительного образования МАУ ДО Детско-юношеский центр "Фортуна" города Тюмени
"Мастерство"
1 место - Гулак Алексей Витальевич, тренер-преподаватель МАУ ДО Спортивная школа № 1 города Тюмени
2 место - Черепанова Анна Сергеевна, тренер-преподаватель МАУ ДО "Спортивная школа № 2" города Тобольска
3 место - Цветкова Наталья Борисовна, тренер-преподаватель МАУ ДО "Спортивная школа № 1" города Тобольска
"Совершенство"
1 место - Аксенов Евгений Николаевич, тренер-преподаватель МАУ ДО Спортивная школа № 2 города Тюмени
2 место - Кутовая Елена Дмитриевна, тренер-преподаватель МАУ ДО "Спортивная школа № 2" города Тобольска
3 место - Молодкин Александр Георгиевич, тренер-преподаватель МАУ ДО Спортивная школа № 1 города Тюмени
Дополнительная номинация "Путь к совершенству"
Победитель - Мочалов Александр Валентинович, старший тренер-преподаватель ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер"
Победитель - Исупов Дмитрий Леонидович, тренер-преподаватель МАУ ДО Спортивная школа Тюменского муниципального района
Информация об итогах конкурса размещена на сайте ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в разделе "Конкурсы" (2025).
