Фольклорный ансамбль "Росстань" представил Тюменскую область в Индии

В Индии состоялось открытие Международного фольклорного фестиваля Parul University (PU International Folklore Festival), который проводится в городе Вадодара в штате Гуджарат. В празднике участвовали 24 творческих коллектива. Среди них были артисты фольклорного ансамбля "Росстань", которые представляли Тюменскую область и Российскую Федерацию.

"Сегодня мы с участниками фольклорного ансамбля "Росстань" представляем фольклор Тюменской области в Индии. Мы участвовали в церемонии открытия фестиваля в городе Вадодар, который находится в центральной Индии. Мы прибыли на фестиваль по приглашению Министерства культура Российской Федерации", - рассказала член Общественной палаты Тюменской области, профессор кафедры вокального искусства Тюменского государственного института культуры Лилия Демина.

В Международном фольклорном фестивале в Индии участвуют представители 18 стран, среди которых Испания, Непал, Словакия, Куба, Алжир, Польша, Греция, Литва, Южная Корея, Шри Ланка, страны Африки.

Фестиваль организует университет Parul University совместно с международными культурными организациями. В программе участвуют сотни артистов, представляющих народные танцы, музыку и обряды, а основные выступления проходят на кампусе Parul University в Вадодаре.

"На этом фестивале мы представляем Россию. Это очень круто, потому что демонстрирует жителям всего мира единство стран через фольклор", – поделилась эмоциями Лилия Демина.

На открытии свои традиционные номера показывали представители всех участвующих в фестивале стран, превращая церемонию в многонациональное фольклорное шоу с музыкой, танцами и национальными костюмами.

Международный фольклорный фестиваль Parul University в Вадодаре завершится 30 ноября.