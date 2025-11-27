Выставка "Инклюзивное рукоделие" работала в Упорово

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В селе Упорово 19 ноября состоялся очередной муниципальный этап регионального конкурса "Инклюзивное рукоделие". На выставке были представлены изделия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области.

Участие в мероприятии принял член Общественной палаты Тюменской области, руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин. С приветственным словом к участникам и организаторам проекта выступил глава Упоровского муниципального округа Анатолий Игловиков. Анатолий Валерьевич отметил, что победа упоровских земляков всегда вдохновляет на новые достижения, появляется возможность показать, какие талантливые люди живут в Упоровском округе. Также он пообщался с мастерицами и пожелал побед в муниципальном и региональном этапах конкурса.

Жюри с удовольствием и интересом оценивало прекрасные работы, вдохновленные красотой родного края. Результаты работы жюри таковы:

Номинация "Вязание и плетение":

1 место: Бородина Галина Артемьевна;

2 место: Лубягина Лидия Адольфовна;

3 место: Торопова Татьяна Павловна.

Номинация "Шитьё и вышивание":

1 место: Пахомова Марина Валерьевна;

2 место: Бирюкова Алефтина Васильевна;

3 место: Митяй Екатерина Викторовна.

Номинация "Лоскутное шитьё и аппликация":

1 место: Моисеева Валентина Сергеевна;

2 место: Лескова Людмила Филипповна;

3 место: Некрасова Людмила Валерьевна.

Проект показал, что, несмотря на любые трудности и ограничения, люди продолжают жить полной жизнью, радоваться каждому дню и наполнять мир творчеством. Их улыбки – ярче любых преград, а вдохновение сильнее – всех испытаний. Они доказывают, что настоящая радость живёт внутри каждого сердца, независимо от обстоятельств.