Тюменская область в Краснодоне отремонтирует канализационную насосную станцию

Тюменская область в подшефном Краснодонском округе (ЛНР) проведет капремонт канализационной насосной станции "Шевченко", благодаря этому качественным водоотведением будут обеспечены дома, в которых проживают около 10 тысяч человек.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев в Краснодоне вместе с коллегами обследовал системы водоснабжения и водоотведения, чтобы детализировать планы работ на 2026 год:

Предстоит большой капитальный ремонт. По сути, мы обновим всё оборудование, чтобы обеспечить сбор и перекачку стоков из центральной городской больницы и нескольких микрорайонов, где проживает около 10 тысяч человек.

Расчётный объём поступающих на КНС стоков составляет 2 тыс. кубометров в сутки. Для перекачки их в направлении очистных сооружений предстоит также заменить напорный коллектор протяжённостью более 1,8 км. Проектирование и контроль работ выполняют специалисты Дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области.

Работы по восстановлению коммунальных систем подшефного округа проводят в рамках Специального инфраструктурного проекта и соглашения о сотрудничестве, подписанного между Тюменской областью и Краснодонским округом.

Также планируется заменить порядка 3,3 км аварийных водопроводных сетей. Идёт их проектирование. Обслуживать системы водоснабжения и водоотведения округа помогает бригада тюменских специалистов, на помощь которой будет направлена новая коммунальная техника.