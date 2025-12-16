По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Тюменской области трудоустроят 67 медиков

В Тюменской области на 2026 год запланировано трудоустройство 37 врачей и 30 фельдшеров по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", работа ведется для обеспечения доступности медицины в сельской местности, сообщил губернатор Александр Моор по итогам заседания Совета при полпреде президента России в УрФО на тему развития здравоохранения.

"Земский доктор" и "Земский фельдшер" предполагают единовременные выплаты в 1 млн и 500 тыс. рублей специалистам в возрасте до 35 лет при условии переезда в сельскую местность и отработки не менее 5 лет по договору с медучреждением, выплаты можно использовать на жилье, покупку или строительство.