Число зарегистрированных в сети бесплатного Wi-Fi TyumenFree выросло за год на 65%

Региональная сеть бесплатного Wi-Fi TyumenFree работает по всей Тюменской области. Всего жителям доступно 186 точек. За год общее количество подключений составило более 6,7 млн, 2 млн из них в аэропорту, количество пользователей сети выросло на 65%, сообщает депинформатизации региона.

За год входящий трафик использования Tyumen Free вырос на 56% и в среднем составляет сейчас 283 Mb/s. За четвертый квартал подключено более 500 тысяч устройств.

Замгубернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов:

Нагрузка на сеть городского Wi-Fi выросла, но сеть продолжает работать стабильно. Сейчас мы активно проводим её модернизацию. Да, мы сталкиваемся с тем, что у граждан возникают трудности с подключением — на разных устройствах подключение может проходить по-разному. В этом случае просим сразу фиксировать проблему с помощью чат-бота в МАХ или в нашу службу поддержки по номеру 122.

Расположение ближайших точек можно узнать с помощью чат-бота в МАХ "Бесплатная сеть TyumenFree Wi-Fi". Через него также можно сообщить о проблеме с подключением к конкретной точке.

Отметим, что возросшая востребованность сети обусловлена ограничением мобильного интернета, которое впервые в регионе вводилось в июне, затем действовало в ночные часы, а к концу года круглосуточно.