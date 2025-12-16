Курьера мошенников задержали в Тюмени и выясняют ее причастность к другим преступлениям

В тюменскую полицию обратилась пожилая женщина после звонка мошенника-псевдомедика, который сообщил ей, что ее дочь попала в ДТП и нужны деньги на операцию, передала их курьеру – молодой девушке. Оперативники установили личность и местонахождение злоумышленницы и задержали ее. Ей оказалась местная жительница 2002 года рождения.

Установлено, что подозреваемая в интернете нашла подработку, она собирала по указанным адресам деньги, переводила их на другие банковские счета, оставляя себе 5% в качестве вознаграждения. В течение трех дней она совершила три выхода, собрала 2 миллиона рублей. После задержания ее проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы, а пока она под обязательством о явке, сообщили в УМВД по ТО.