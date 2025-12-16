Прокуратура в Нижней Тавде вернула муниципалитету 140 га земли, сданной незаконно в аренду

В феврале 2025 года администрация Нижнетавдинского района передала гражданину в аренду на 3 года для выпаса скота без проведения торгов 140 гектаров земли сельхозназначения в Велижанском сельском поселении. Прокуратура признала недействительным договор аренды и через суд вернула участок муниципалитету.

Выяснилось, что муниципалитет в 56 раз превысил установленный законом максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в том числе выпас сельскохозяйственных животных (2,5 гектара).