Прокуратура в Нижней Тавде вернула муниципалитету 140 га земли, сданной незаконно в аренду

10:20 16 декабря 2025
В феврале 2025 года администрация Нижнетавдинского района передала гражданину в аренду на 3 года для выпаса скота без проведения торгов 140 гектаров земли сельхозназначения в Велижанском сельском поселении. Прокуратура признала недействительным договор аренды и через суд вернула участок муниципалитету. 

Выяснилось, что муниципалитет в 56 раз превысил установленный законом максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в том числе выпас сельскохозяйственных животных (2,5 гектара).

