В заречной части Тюмени в январе начнут строить школу и детсад

Строительство новой школы и детского сада начнётся в заречной части Тюмени в районе озера Алебашево после новогодних праздников, соглашение об этом подписали правительство Тюменской области, администрация Тюмени и несколько строительных компаний, сообщил губернатор Александр Моор.

Губернатор напомнил, что о необходимости новых учебных заведений в этой части города рассказали жители 5-го Заречного микрорайона на прямой линии в октябре. Запрос горожан сразу ушел в работу.

Кроме школы и детсада, в микрорайоне в будущем появится ещё и школа искусств.