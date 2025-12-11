Перспективы использовании ИИ при подготовке экологов обсудили в Тюмени

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Школе естественных наук (ШЕН) Тюменского государственного университета 5 декабря состоялся круглый стол "Проблемы и перспективы использования искусственного интеллекта при подготовке экологов".

Мероприятие было организовано командой под руководством заведующей кафедрой геоэкологии и природопользования ШЕН ТюмГУ, председателем комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты региона Анны Синдиревой при участии старшего преподавателя Никиты Гурьева и ассистента Анны Мангутовой и прошло при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Актуальность заявленной темы и высокий уровень организации подтвердил состав участников: на одной площадке собрались представители органов государственной власти, ученые, профильные специалисты бизнес-сообщества и студенты университета, что позволило обеспечить комплексный и многогранный диалог.

Круглый стол открыла приветственным словом менеджер проектов Благотворительного фонда Владимира Потанина Наталья Сухорукова. Ведущие эксперты в сфере экологии и цифровых технологий выступили с докладами. Директор Департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева осветила перспективы применения ИИ в работе государственных органов. Главный специалист-эксперт Управления Россельхознадзора Елена Балезина поделилась опытом использования интеллектуальных систем в контрольно-надзорной деятельности. Ведущий агрометеоролог Тюменского центра по гидрометеорологии Наталья Журавлева представила доклад о применении ИИ для проектирования объектов и мониторинга атмосферного воздуха.

С научно-практической точки зрения тему развили ассистент ШЕН ТюмГУ Илья Жованик, выступивший с докладом об оптимизации систем экологического мониторинга, и генеральный директор ООО "БТ-Арсенал" Ростислав Валеев, обобщивший опыт применения ИИ в проектных задачах. Кандидат биологических наук из Омска Иван Резниченко представил конкретные кейсы и результаты использования ИИ в мониторинге.

Инженер-эколог компании "ТюменьПромИзыскания" Алексей Ужакин затронул вопросы внедрения технологий в производственную деятельность. Правовые аспекты, включая профилактику правонарушений, осветил адвокат, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Тюменской области Александр Поливанов.

Образовательный блок представили ассистент Анна Мангутова и старший преподаватель Никита Гурьев, которые выступили с результатами анализа представлений студентов о применении ИИ в эколого-производственной сфере.

Завершила серию докладов заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования ШЕН ТюмГУ Анна Синдирева, рассказав о формировании актуальной программы дисциплины "Мониторинг и охрана природных сред".

Мероприятие вызвало живой интерес и активную дискуссию среди всех участников. В ходе обсуждения затронуты ключевые вызовы цифровизации экологической сферы, вопросы интеграции новых технологий в учебный процесс и практику, а также намечены пути дальнейшего взаимодействия между университетом, государственными структурами и бизнесом для подготовки высококвалифицированных экологов, владеющих инструментарием искусственного интеллекта.