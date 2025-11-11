Более 5 га лесов под Тюменью завалено мусором. Лесники просят помощи в борьбе со свалками

Фото деплеса ТО

В сентябре - октябре 2025 года после обращений местных жителей специалисты Тюменского управления лесами усилили патрулирование в Боровском участковом лесничестве, чтобы проверить информацию о захламлении лесов и принять меры по исправлению ситуации. В ходе обследований выявлены многочисленные свалки на территории просек и охранных зон ЛЭП, как на землях лесного фонда, так и на прилегающих к ним территориях. Общая площадь захламлённых участков — свыше 5 гектаров, объём мусора превышает 1,5 тысячи кубометров.

Специалисты Тюменского управления лесами ведут административное расследование, устанавливают виновных и планируют привлечь их к очистке территории. Если установить нарушителей не удастся, информация о свалках будет передана в департамент недропользования и экологии, который в дальнейшем организует уборку. На участках, где наиболее вероятны свалки, устанавливаются фотоловушки, с помощью которых ведется постоянно видеонаблюдение.

"Призываем жителей к сотрудничеству! Если вы стали свидетелем выброса мусора в лесу — зафиксируйте нарушение на фото или видео (особенно номер автомобиля) и передайте информацию в департамент лесного комплекса по адресу электронной почты: dlk_to72to.ru. В письме укажите координаты или ориентиры мест нарушений. Каждая такая информация помогает остановить загрязнение и сохранить леса чистыми", - отмечают в деплеса ТО.